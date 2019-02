Discesa maschile, Mondiali sci 2019 (9 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dominik Paris riuscirà nel bis iridato? Quest’oggi, infatti, andrà in scena la discesa libera maschile che metterà in palio, dopo il supergigante di mercoledì, la seconda medaglia al maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino di Are. La gara prenderà il via domani alle ore 12.30 sulla Olympia, confidando che il meteo, annunciato davvero problematico, non ci metta lo zampino.

I nostri portacolori, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse sfidano un nutrito gruppo di rivali con la chiara intenzione di stupire ancora una volta.

La giornata di Are, inoltre, presenterà la terza, ed ultima, prova della discesa libera femminile che si disputerà nella giornata di domenica.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato di questo sabato dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non mancheranno, ovviamente, le DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2019

SABATO 9 FEBBRAIO

10.30 Terza prova Discesa libera (femminile)

12.30 Discesa libera (maschile)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-dominik paris-cristiano barni shutterstock