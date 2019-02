Coppa Italia volley femminile, oggi le semifinali (2 febbraio): programma, orari e come vederle in tv

Oggi sabato 2 febbraio si disputano le semifinali della Coppa Italia 2019 di volley femminile, all’AGSM Forum di Verona andranno in scena due partite da dentro o fuori: chi vince si qualifica per l’atto conclusivo di domani, chi perde viene ovviamente eliminato dal torneo. Si preannuncia grande spettacolo perché scenderanno in campo le migliori quattro squadre del nostro campionato, pronte a fronteggiarsi in due match davvero da urlo che regaleranno grandi emozioni a tutti gli appassionati.

Ad aprire le danze sarà il confronto tra Novara e Busto Arsizio, le piemontesi partiranno con i tutti i favori del pronostico e sono motivate a difendere il trofeo ma Paola Egonu e compagne non possono sottovalutare le Farfalle che in un incontro secco hanno tutte le carte in regola per fare lo sgambetto. In prima serata, invece, la sfida da urlo tra Conegliano e Scandicci: le Campionesse d’Italia e le toscane sembrano essere sullo stesso livello, vedremo se le Pantere riusciranno a raggiungere la terza finale consecutiva trascinate da Sylla, Hill, Fabris e compagnia oppure se la Savino Del Bene saprà regalarsi un’impresa spinta da Haak, Lucia Bosetti e Malinov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle semifinali della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2019:

SABATO 2 FEBBRAIO:

18.00 Semifinale 1: Igor Gorgonzola Novara vs Unet E-Work Busto Arsizio

20.30 Semifinale 2: Savino Del Bene Scandicci vs Imoco Volley Conegliano

COME VEDERE LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

