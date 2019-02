Coppa Italia volley 2019: programma, orario e tv della Final Four. Il tabellone delle semifinali

Nel weekend del 9-10 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley maschile, l’Unipol Arena di Bologna ospiterà le fasi finali del torneo. Le migliori quattro squadre del campionato si sono qualificate all’appuntamento e così in questo fine settimana si daranno battaglia per alzare al cielo il secondo trofeo della stagione: si preannuncia delle semifinali molto equilibrate e spettacolari prima dello show dell’atto conclusivo, dovrebbe regnare l’equilibrio nel capoluogo emiliano vista la carature delle formazioni partecipanti.

Perugia si presenta da capolista della SuperLega e dovrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, i Block Devils partiranno con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare la semifinale contro Modena che ha vinto la Supercoppa a ottobre ma che ora sta attraversando un momento molto difficile e che domenica è stata sconfitta proprio dai Campioni d’Italia in campionato. Trento occupa invece la seconda posizione in classifica con tre punti di vantaggio su Civitanova, il confronto tra i dolomitici e i cucinieri (giocato anche nella Finale del Mondiale per Club) si preannuncia particolarmente avvincente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2019: DATE, CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI

SABATO 9 FEBBRAIO:

15.30 Semifinale 1: Sir Safety Conad Perugia vs Azimut Leo Shoes Modena

18.00 Semifinale 2: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2019 volley maschile

COPPA ITALIA VOLLEY 2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni