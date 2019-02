Coppa Davis 2019, calendario e date della fase finale. Il programma e tutti i gironi

Foto Fabio Ferrari - LaPresse 02 02 2013 Torino ( Italia ) sport Coppa Davis, Italia vs Croazia, Primo Turno, Gruppo Mondiale. Incontro Doppio, Simone Bolelli - Fabio Fognini vs Marin Cilic - Ivan Dodig. Nella foto:Simone Bolelli - Fabio Fognini, Barazzutti photo Fabio Ferrari - LaPresse 01 02 2013 Turin ( Italy ) sport Davis Cup, Italy vs Croatia, First Round, World Group. Double Match, Simone Bolelli - Fabio Fognini vs Marin Cilic - Ivan Dodig. in the pictur:Simone Bolelli - Fabio Fognini, Barazzutti