Novara-Cannes, Champions League volley femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi martedì 26 febbraio si gioca Novara-Cannes, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi ospitano la compagine francesi in un incontro che può tranquillamente assumere i connotati dell’amichevole: le ragazze di Massimo Barbolini sono già certe della qualificazione ai quarti di finale e di essere testa di serie nel sorteggio del turno a eliminazione diretta, le transalpine sono già eliminate dalla massima competizione continentale.

Paola Egonu e compagne proveranno a riscattare la sconfitta subita in campionato contro Monza che è costata il primo posto in classifica, ci potrebbe anche essere del turnover per dare spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione davvero molto intensa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Novara-Cannes, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

NOVARA-CANNES: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

20.30 Igor Gorgonzola Volley vs RC Cannes

NOVARA-CANNES: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Foto Simone Contesini