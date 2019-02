Come diventare un asso negli eSport e farsi una carriera

Con la definizione “eSport” oggi si fa riferimento ai videogames in cui il player si diletta praticando attività sportive. Con il proprio tastierino o con il joystick della propria console il giocatore fa fare al proprio personaggio, o alla propria squadra, delle performance da campioni, sconfiggendo un avversario dopo l’altro e conquistando coppe, premi e “gloria”.

È chiaro che fino a quando tali destrezze restano sul proprio schermo di casa se ne può trarre solo soddisfazione personale, ma quando si gioca online, in collegamento con altre persone, o quando si partecipa a veri e propri tornei, le cose cambiano e si può diventare dei campioni di eSport a livello nazionale o magari globale.

La crescente passione per questi videogame ha oggi trasformato il piacere del gioco “da casa” in qualcosa di molto più grande: gli appassionati di eSport che giocano, o seguono, le sfide fra i più quotati giocatori del settore generano, infatti, un giro d’affari grandissimo che è in continuo aumento. Se in passato, quindi, molti giovani speravano di fare carriera come calciatori, oggi ce ne sono altrettanti che puntano a fare carriera come video-giocatori di eSports.

Cosa vuol dire essere un campione di eSport?

Gli eSports hanno la loro patria in Giappone, ma da lì in pochissimo tempo la passione è dilagata un po’ in tutto il mondo, anche in Italia. Qui, anche se gli eSports sono un fenomeno nuovo, la competizione è molto agguerrita e per questo motivo chi volesse diventare un campione, non può sperare di cavarsela facilmente. Per riuscire a farsi notare nel mondo di questi videogiochi e ad iniziare a guadagnarci qualcosa bisogna, infatti, essere molto, molto bravi.

Questo, ovviamente, non significa che le possibilità manchino perché i tornei in Italia, o anche a livello europeo e globale sono sempre di più e nel settore il denaro, per chi riesce ad affermarsi, non manca di certo. Si conta, infatti, che con gli eSport si ricavino 700milioni di dollari ogni anno e il trend pare essere anche progressivamente in aumento.

Per capirci possiamo dire che arrivare primi in alcuni tornei significa vincere montepremi che possono permettere quasi di non dover più lavorare. Un po’come accade quando si vince un torneo di scacchi, di poker o di slot machine: sfide anche queste molto proficue per i primi arrivati e alle quali si può accedere facilmente grazie a numerosi siti web specializzati. Il grande torneo con il montepremi sostanzioso e importante, infatti, come opzione di gioco, viene spesso e recentemente aggiunto nuovi casinò online.

Come si diventa professionisti: fare carriera negli eSports



Per diventare professionisti nel mondo degli eSports ci vogliono: forza di volontà, talento, costanza, qualità mentali e anche psicologiche. I dati che si devono elaborare mentalmente sono moltissimi e non è di certo un gioco da ragazzi: è per questo motivo che ci vuole di base tanta passione. Questo fa capire subito che il primo passo per diventare degli assi è quello di scegliere il gioco giusto: se piace, infatti, le ore che saranno necessarie ad allenarsi non peseranno e le performance saranno migliori.

Ogni player ha la sua tattica e la sua strategia che svilupperà in un solo e unico modo, l’unico per diventare campioni: l’allenamento. Giocare, provare, sfidare persone sempre nuove consentirà di padroneggiare il gioco e di cambiare anche strategia in base a chi si ha di fronte. Inserendosi in community o in un team di giocatori tutto questo è più semplice perché questo consente di condividere la propria esperienza, di osservare altri professionisti giocare e di allenarsi a un livello elevato.

Foto: Shutterstock.com