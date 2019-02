LIVE Combinata nordica, Mondiali 2019 in DIRETTA: Alessandro Pittin cerca il salto della vita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di combinata nordica a Seefeld (Austria). Questa rassegna iridata si apre con il segmento di salto dal mitico trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi nel pomeriggio la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con la sfida nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld.

Il grande favorito sulla carta è il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto fin qui della stagione, con dieci vittorie in Coppa del Mondo, che gli hanno permesso di conquistare già matematicamente la sfera di cristallo. A sfidarlo ci sono il tedesco Johannes Rydzek, campione in carica, i padroni di casa Mario Seidl e Franz-Josef Rehrl, l’esperto giapponese Akito Watabe e l’altro norvegese Joergen Graabak.

La punta dell’Italia è Alessandro Pittin, che dovrà però realizzare il salto della vita per poter ambire al podio. Il 28enne carnico è infatti tra i migliori fondisti del circuito e se riuscirà a limitare i danni dal trampolino, allora potrà poi cercare una delle sue grandi rimonte sugli sci stretti per sognare una medaglia. In gara ci saranno anche Samuel Costa, Aaron Kostner e Raffaele Buzzi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di combinata nordica: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.30. Buon divertimento!

Foto: By LZ6387 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link