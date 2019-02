Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2019: Jarl-Magnus Riiber beffa Geiger al photofinish

Decima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale, l’ottava a livello individuale: Jarl-Magnus Riiber continua a dominare in lungo e in largo nella Coppa del Mondo di combinata nordica 2019 e si avvia a conquistare la sua prima sfera di cristallo. Il norvegese si è imposto oggi in volata, in quel di Klingenthal, al photofinish, sul padrone di casa Vinzenz Geiger al termine di una gara davvero molto spettacolare.

Spettacolare la rimonta del teutonico sugli sci stretti (oggi, viste anche le assenze, indossava il pettorale rosso di miglior fondista del circuito). Gli austriaci Rehrl e Lamparter, che avevano fatto la voce grossa nel segmento di salto, sono stati costretti a farsi riassorbire. A metà gara si è formato un gruppetto di cinque uomini al comando: i due austriaci, i tedeschi Geiger e Faisst, e il leader di Coppa Riiber. Una lunghissima fase di studio ha fatto clamorosamente rientrare da dietro anche altri quattro atleti: una coppia di teutonici (Riessle e Rydzek) e una di finnici (Herola e Hirvonen). Si è deciso tutto all’ultimo chilometro: Geiger e Riiber si sono giocati il successo in volata, con il fotofinish a premiare il norvegese. Sul podio anche un rimontante Rydzek. Non erano presenti al via atleti italiani.

Foto: Lapresse