Combinata femminile, Mondiali sci 2019 (8 febbraio): orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Continuano i Mondiali di sci alpino ad Are. Dopo aver assegnato le prime medaglie in supergigante, venerdì torneranno protagoniste le donne con la combinata. Una manche di discesa e una manche di slalom. Non ci sarà la grande favorita Mikaela Shiffrin, che ha preferito riposarsi in vista di gigante e slalom. La svizzera Wendy Holdener punta all’oro, ma in casa Italia Federica Brignone e Marta Bassino vogliono essere protagoniste. Di seguito il programma e l’orario d’inizio della combinata femminile, terza gara dei Mondiali 2019.

COMBINATA FEMMINILE ARE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 8 FEBBRAIO:

ore 11.00: Discesa Libera

ore 16.16: Slalom

COMBINATA FEMMINILE ARE: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

