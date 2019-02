Ciclocross, Mondiali 2019: tripletta olandese nella gara Under23 femminile. Vince Inge van der Heijden, quarta Silvia Persico

L’Olanda monopolizza il podio nella gara Under23 femminile ai Mondiali di ciclocross a Bogense (Danimarca). La medaglia d’oro va alla 19enne Inge van der Heijden, che batte le connazionali Fleur Nagengast e Ceylin Del Carmen Alvarado, favorita numero uno della vigilia. Grande protagonista anche l’azzurra Silvia Persico, che si deve accontentare del quarto posto dopo essere restata fino all’ultimo in corsa per la vittoria.

Una gara molto tattica che si è decisa tutta nell’ultimo giro, con un gruppetto di undici atlete a giocarsi il podio. Nel tratto finale sferra un attacco secco Alvarado, ma alla sua ruota si incollano van der Heijden e Nagengast. Alle loro spalle si forma invece un terzetto all’inseguimento con Persico, la britannica Anna Kay e l’altra olandese Puck Pieterse. Nell’ultimo rettilineo van der Heijden si dimostra la più brillante, accelera e va a saltare le connazionali, conquistando la vittoria con 3” di vantaggio su Nagengast e 8” su Alvarado, crollata nel finale. Da dietro arriva forte Persico che con una volata perfetta batte Kay e Pieterse, ma purtroppo non basta per una medaglia, sfumata per un solo secondo. Lontane invece le altre due italiane: Francesca Baroni si piazza 17ma a 1’04”, mentre Sara Casasola, in grande difficoltà oggi, chiude al 43° posto con 5’ 55” di ritardo.

Foto: Twitter