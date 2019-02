Ciclocross: Mathieu Van der Poel mostruoso! Campione del mondo dopo quattro anni, battuto Van Aert

Questa volta non c’è sfortuna che tenga. A quattro anni di distanza dall’ultimo titolo, l’olandese Mathieu van der Poel torna ad imporsi ai Campionati del Mondo di Ciclocross, trionfando in quel di Bogense (Danimarca). Un dominio incontrastato per l’atleta dei Paesi Bassi che, come successo praticamente per tutta la stagione in Coppa del Mondo, non ha avuto rivali, e da grande favorito è riuscito a sbaragliare la concorrenza.

Il campione d’Europa si mette in testa sin dalle prime fasi di gara a dettare il ritmo, sfrutta un cambio di bicicletta del grande rivale belga, Wout Van Aert, lancia l’attacco e si rende protagonista di una lunghissima cavalcata che lo porta al secondo titolo iridato tra gli elite. Seconda posizione proprio per il corridore belga, ex detentore del titolo, che ha preceduto il connazionale Toon Aerts, caduto sul finale.

In casa Italia sedicesima piazza per un positivo Gioele Bertolini, a lungo a contatto con i migliori, leggermente in calo sul finale.

Ordine d’arrivo

VAN DER POEL Mathieu 1:09:20 VAN AERT Wout +16 AERTS Toon +25 VANTHOURENHOUT Michael +50 SWEECK Laurens +1:01 VAN DER HAAR Lars +1:10 HERMANS Quinten +1:24 MEISEN Marcel +1:29 ADAMS Jens +1:31 VERMEERSCH Gianni +1:33

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:By youkeys – UCI Cyclo-cross World Championships Heusden-Zolder – Men Elite, CC BY 2.0, Link