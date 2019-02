Ciclismo, UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali: “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani: “Corsa importante, ho vinto l’anno scorso”

Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato con una cronometro a squadre ad Al Hudayriat Island, oggi si è svolta la consueta conferenza stampa di apertura presso il Louvre Abu Dhabi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti (da tuttobiciweb):

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida): “Arrivo da un training camp a Tenerife con il team e sono qui per cercare la migliore condizione oltre che buone risposte in vista delle prossime gare. Qui troverò tanti corridori di primo piano e noi cercheremo di fare il meglio. Sono contento di presente in una corsa che ogni anno diventa sempre più importante”.

Elia Viviani (QuickStep): “L’anno scorso ho vinto quella che sarà forse una delle poche corse a tappe della mia carriera e infatti ero davvero contento. Ora che si sono unite le due competizioni è diventata una corsa ancora più importante e lo puoi percepire sin dalla vigilia. Oggi abbiamo provato il percorso della cronosquadre, una prova che sarà molto stimolante”.

Alejandro Valverde (Movistar): “È una corsa davvero molto importante e di solito gode di condizioni meteo eccellenti, adesso che sono state unite le due competizioni è diventata ancora più interessante e i rivali presenti sono molto forti. Il percorso è esigente con due tappe con arrivo in salita. Quella di Jebel Jais è molto lunga, oltre 20 km, e potrebbe essere complicata dal vento, che potrebbe fare la differenza visto che la sede stradale è piuttosto larga. Però non si deve sottovalutare la cronosquadre di domani, perché potrebbe rivelarsi decisiva”.

Tom Dumoulin (Sunweb Team): “Inizio qui la mia stagione, non so bene in quale condizione mi trovo, ma credo che sia non male. Combatterò per la classifica generale per dare il mio meglio. Ho trascorso un inverno come tutti gli altri, con un novembre preso lentamente, perché come sempre preferisco un inizio soft. Ha funzionato bene in passato e spero anche quest’anno. Non ho provato la salita di Jebel Jais, ma essendo oltre 20 km al 6% darà sicuramente spazio a una bella lotta”.

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates): “Questa è una delle più importanti corse per noi, visto che lo sponsor è di casa. Siamo venuti qui con una squadra completa perché ci sono uomini di classifica e per la volata ci siamo Kristoff e io. Domani non saremo favoriti per la cronosquadre, cercheremo di non perdere troppo tempo, poi proveremo a vincere qualche tappa e anche la classifica generale. In Colombia ho avuto qualche problema respiratorio e d’accordo con medico e squadra abbiamo deciso che era meglio ritirarsi e osservare un po’ di riposo per venire qui al meglio, dato che questa gara è più importante per noi. Ora mi sento pronto, ho recuperato al 100% e il fatto che ci sia anche Kristoff ci dà due opzioni in volata”.

Foto: Valerio Origo

Dichiarazioni da Tuttobiciweb