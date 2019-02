Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2019: si apre il calendario italiano, azzurri a caccia del successo

Si entra nel vivo: si apre il calendario del ciclismo anche per quanto riguarda il Bel Paese. Si comincia con la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia: come di consueto partenza ed arrivo nel comune del savonese, 203,7 i chilometri da percorrere, suddivisi in 158,5 in linea e poi un circuito di 11,2 chilometri da percorrere quattro volte. Percorso insidioso: probabile uno sprint ristretto o un colpo di mano, visti gli scollinamenti di Capo Mele e Colla Michieri piuttosto vicini all’arrivo.

Albo d’oro davvero di gran livello quello della corsa ligure: figurano tra i vincitori corridori del calibro di Lance Armstrong, Michele Bartoli ed Alessandro Ballan. Due le squadre World Tour presenti: le francesi Groupama FDJ e AG2R. Startlist ovviamente con il tricolore italiano a prevalere: ci si aspetta un trionfo di un corridore azzurro sul traguardo di Laigueglia. Presente anche la Nazionale italiana guidata da Davide Cassani.

Tra i favoriti c’è sicuramente Fabio Felline (che vestirà proprio la maglia azzurra), accompagnato dai compagni di team Giulio Ciccone e Gianluca Brambilla: il piemontese si è imposto da queste parti già nel 2017. Chi ha già trionfato in Liguria è anche Moreno Moser, che l’anno scorso aveva dato segnato di rinascita, salvo poi spegnersi nuovamente alla distanza: cambio di team per lui, passato alla Nippo Vini Fantini Faizanè, dove il capitano molto probabilmente sarà Marco Canola. Coppia d’esperienza per la Androni Giocattoli – Sidermec con Matteo Montaguti e Francesco Gavazzi. Occhio, tra gli stranieri, al belga della Israel Cycling Academy Ben Hermans.

Foto: Valerio Origo