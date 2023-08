Ciclismo, Fabio Felline correrà per la Lidl-Trek: “Come un ritorno a casa, porterò esperienza ai giovani”

Fabio Felline correrà per la Lidl-Trek nel 2024. Il ciclista piemontese ha siglato un accordo con la formazione statunitense, dove aveva già militato per sei stagioni tra il 2014 e il 2019 (ai tempi si chiamava Trek Segafredo). Il 33enne lascerà dunque la Astana dopo tre annate agonistiche e si appresta a disputare la sua quindicesima stagione da professionista. Il nativo di Torino ha vinto quattordici gare in carriera, la prima al Circuit De Lorraine Professional nel 2010 e l’ultima il Memorial Pantani nel 2020. Tra i successi più importanti il prologo del Giro di Romandia e il Trofeo Laigueglia nel 2017, mentre nel 2015 si era imposto alla seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi.

Fabio Felline ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Per me è come un ritorno a casa: il legame con questa squadra, con questo gruppo di persone non si è mai spezzato, soprattutto a livello personale. Quando si è presentata l’opzione di tornare, è stata una piacevole sorpresa e ho detto subito di sì. A questo punto della mia carriera, l’opportunità di tornare qui è stata la cosa migliore che mi potesse capitare“. Troverà in squadra anche i nuovi acquisti Jonathan Milan e Simone Consonni.

Il ciclista italiano ha poi proseguito: “Porterò il mio bagaglio di esperienza ai giovani. Cercherò di essere un uomo squadra, di consolidare lo spirito che caratterizza questo gruppo, anche alla luce dei tanti nuovi corridori che arriveranno. Sento di poter dare ancora molto in gara al fianco dei capitani, senza precludere alcuna possibilità di contribuire con i risultati. Sono molto motivato a vivere questa stagione al massimo delle mie potenzialità. Ciò che mi stimola di più, ciò che mi attrae pensando a questa nuova avventura, è sicuramente l’ambizione che ha Lidl-Trek. Insomma, non vedo l’ora di riallcciarmi al passato e dare il mio miglior contributo per aiutare la squadra a crescere“.

Foto: Lapresse