Clasica San Sebastian 2023: tutti gli italiani in gara. Presenti Ciccone, Pozzovivo e Sobrero, 16 azzurri al via

Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista dei Mondiali di Glasgow di inizio agosto (la prova in linea sarà domenica 6). L’evento in terra iberica avrà allo start diversi campioni vista la partecipazione delle 18 formazioni della massima categoria, a cui si aggiungeranno sette squadre Professional, ovvero Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, TotalEnergies, Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma ed Euskaltel-Euskadi.

Al via non ci saranno squadre italiane, ma il Bel Paese potrà però comunque contare sulla partecipazione di sedici rappresentanti. Tra questi il più atteso è il recente vincitore della classifica degli scalatori del Tour de France Giulio Ciccone (Lidl – Trek), che su un percorso mosso come quello di domani potrebbe fare molto bene, ma attenzione anche soprattutto a Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech), Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla), Andrea Bagioli (Soudal – Quick Step) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), tutti corridori che hanno le carte in regola per andare a caccia di almeno un buon piazzamento. Qui di seguito i nomi di tutti gli italiani presenti alla Clasica San Sebastian 2023.

ITALIANI PRESENTI ALLA CLASICA SAN SEBASTIAN 2023

SOUDAL – QUICK STEP

BAGIOLI Andrea

MASNADA Fausto

ALPECIN-DECEUNINCK

SBARAGLI Kristian

TEAM ARKEA SAMSIC

VERRE Alessandro

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

FELLINE Fabio

VELASCO Simone

BORA – HANSGROHE

FABBRO Matteo

EF EDUCATION-EASYPOST

PICCOLO Andrea

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

ROTA Lorenzo

TEAM JAYCO ALULA

SOBRERO Matteo

DE MARCHI Alessandro

LIDL – TREK

CICCONE Giulio

JUMBO – VISMA

AFFINI Edoardo

UAE TEAM EMIRATES

COVI Alessandro

ULISSI Diego

ISRAEL – PREMIER TECH

POZZOVIVO Domenico

Foto: LaPresse