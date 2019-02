Ciclismo, Tour de la Provence 2019: John Degenkolb vince la volata finale, Izagirre si impone nella generale

John Degenkolb ha vinto l’ultima tappa del Tour de la Provence 2019, la quarta frazione in terra francese (162,2 km da Avignone ad Aix-en-Provence) si è risolta con una volata che ha visto il successo del tedesco della Trek Segafredo che è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Simon Clarke (EF Education First) e Anthony Maldonado (St. Michel-Auber 93). Lo spagnolo Gorka Izagirre (Astana) ha invece conquistato la classifica generale solo per una questione di decimi nei confronti di Clarke a cui non è bastato l’abbuono ottenuto sul traguardo per indossare la maglia di leader.

Sono stati necessari diversi tentativi prima che la fuga di giornata prendesse corpo. Vanno via Fausto Masnada (Androni-Sidermec), Filippo Ganna (Sky), Lilian Calmejane (Direct Energie), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) e Luis Mas (Movistar) che però non guadagnano mai più di tre minuti nei confronti del gruppo, la fuga viene ripresa a tredici chilometri dal traguardo. Inizia il lavoro delle squadre dei velocisti, la Trek-Segafredo prepara al meglio lo sprint per Degenkolb che non delude i compagni e chiude al meglio la breve corsa a tappe in Francia.

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com