Ciclismo su pista, Mondiali Pruszkow 2019: l’Italia femminile quinta nell’inseguimento, fuori dalla finale per il bronzo

L’Italia femminile del ciclismo su pista è rimasta fuori dalle finali per le medaglie dell’inseguimento a squadre ai Mondiali in corso a Pruszkow, in Polonia: il quartetto azzurro (Martina Alzini – Elisa Balsamo – Letizia Paternoster – Vittoria Guazzini) ha perso lo scontro diretto contro l’Australia ed ha ottenuto un crono superiore rispetto a Nuova Zelanda e Canada, non rientrando nella finale per la medaglia di bronzo.

Nello scontro diretto per un posto in finale l’Australia ha prevalso nettamente, facendo segnare 4’13″913, mentre le azzurre hanno chiuso in 4’18″528. Nell’altra sfida che ha messo in palio la finale per l’oro la Gran Bretagna ha preceduto nettamente la Nuova Zelanda (4’14″067 contro 4’17″980).

Nel confronto con gli altri tempi però la formazione italiana non è riuscita a rientrare nella finale per il bronzo: oltre al già citato crono della Nazionale neozelandese, meglio delle nostre rappresentanti hanno fatto anche le canadesi, che hanno chiuso in 4’17″577, relegando così le azzurre in quinta posizione ed andando a giocarsi il gradino più basso del podio proprio contro le neozelandesi. Sfida per l’oro tra Gran Bretagna ed Australia.

Foto: Profilo Twitter Federciclismo