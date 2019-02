Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i risultati della sessione pomeridiana con keirin e velocità

Si è conclusa la sessione pomeridiana della seconda giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). In programma le fasi eliminatorie di keirin maschile e velocità femminile, in cui non erano presenti azzurri. Andiamo quindi a scoprire i risultati.

Nel keirin maschile si sono definite le semifinali. Nella prima batteria si sfideranno il francese Sebastien Vigier, il tedesco Stefan Botticher, il giapponese Yudai Nitta, l’olandese Theo Bos, il polacco Krzysztof Maksel e il rappresentante di Trinidad e Tobago Kwesi Browne. Nella seconda si giocheranno invece il pass l’australiano Matthew Glaetzer, il britannico Jack Carlin, il giapponese Yuta Wakimoto, il malese Mohd Azizulhasni Awang, l’olandese Matthijs Buchli e il neozelandese Edward Dawkins.

Nella velocità femminile abbiamo invece il quadro dei quarti di finale. Nella prima batteria l’australiana Stephanie Morton, vicecampionessa in carica, sfiderà l’ucraina Olena Starikova, mentre nella seconda l’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee affronterà la russa Anastasiia Voinova. Nella terza duello tra la francese Mathilde Gros e l’olandese van Laurine Riessen, mentre nell’ultima saranno opposte la tedesca Lea Sophie Friedrich e la spagnola Tania Calvo Barbero.

Foto: Pavel L Photo and Video Shutterstock