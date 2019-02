Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i risultati della seconda giornata. Italia ancora fuori dal podio

Seconda giornata per i Mondiali di ciclismo su pista in quel di Pruszkow, in terra polacca: andiamo a scoprire tutti i risultati, con l’Italia che ancora una volta resta ai piedi del podio e l’Australia che si esalta.

Inseguimento a squadre maschile

Australia davvero pazzesca: il quartetto oceanico trova un clamoroso record del mondo in finale, con 3:48.012, trascinato da un eccezionale Kelland O’Brien. Gran Bretagna che deve arrendersi: 3:50.810 nell’ultimo atto. Medaglia di bronzo alla Danimarca in 3:51.804. Ricordiamo che l’Italia era uscita ieri nel primo turno, a causa di una sfortunata caduta di Francesco Lamon.

Inseguimento a squadre femminile

Sfida davvero entusiasmante in finale: addirittura due decimi a dividere Australia e Gran Bretagna dopo quattro chilometri. Si impongono le Aussie in 4:14.333. Bronzo alla Nuova Zelanda. Niente da fare per le azzurre: Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Martina Alzini e Letizia Paternoster non riescono a raggiungere la finale per il bronzo e devono accontentarsi della quinta piazza in 4:18.528.

Scratch maschile

Back-to-back nel giro di pochi minuti per Samuel Welsford: l’australiano riesce ad imporsi sul finale davanti all’olandese Roy Eefting e al neozelandese Thomas Sexton. In casa Italia decima posizione per Michele Scartezzini.

Keirin maschile

Si esalta ancora l’Olanda nella velocità: Matthijs Buchli dopo il trionfo di ieri nella sprint a squadre batte la sorpresa giapponese Yudai Nitta ed il tedesco Stefan Botticher.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter Federciclismo