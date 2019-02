Ciclismo, Sonny Colbrelli: “Sto crescendo un passo alla volta, stagione dopo stagione”

Sonny Colbrelli ha alzato le braccia al cielo ieri, nella frazione dedicata ai velocisti del Tour of Oman: si tratta per lui della prima vittoria stagionale, che coincide con la prima anche della sua squadra, la Bahrain Merida, la stessa di Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, con quest’ultimo oggi terzo nella frazione regina. Colbrelli ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“.

Dedica speciale per questo successo: “Mia figlia Vittoria. Dei miei 23 successi da pro’, questo è il primo che ottengo da papà. Mi è sembrato strano allontanarmi da lei, quasi innaturale, però fa parte del mio lavoro. Porto sempre con me una foto in cui sono con Vittoria e la mia ragazza, Adelina. E pure l’immagine dell’impronta di un suo piedino“.

Il professionista classe 1990 ritiene però che debba dare ancora il meglio e che da padre possa anche vincere di più rispetto a quanto fatto finora: “Credo che il miglior Sonny ancora si debba vedere. Sto crescendo un passo alla volta, stagione dopo stagione. Anche mentalmente mi sento più pronto“.

Alla Rosea il ciclista svela anche il suo calendario per questo primo scorcio di stagione, dove si pone grandi obiettivi: “Dopo l’Oman, parteciperò a Het Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne il 2 e il 3 marzo. Poi Parigi-Nizza, Milano-Sanremo e tutte le classiche in Belgio, Fiandre in testa“.

Foto: Pier Colombo