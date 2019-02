Ciclismo, piccoli segnali di ripresa per Samuele Manfredi. L’azzurro ha parlato dicendo di avere fame

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 24/06/2017 Volpiano, Torino (Italia) Sport Ciclismo Campionati Italiani 2017 - Volpiano - Caluso - ITT - cronometro - Juniores Maschile - 19 Km Nella foto:durante la gara.Manfredi Samuele Photo LaPresse - Fabio Ferrari June 24, 2017 Volpiano ( Italy ) Sport Cycling Campionati Italiani 2017 - Volpiano - Caluso - ITT - Juniores Men - 19 Km In the pic:during the race

Piccoli segnali di miglioramento per Samuele Manfredi: il ciclista investito lo scorso 10 dicembre avrebbe pronunciato qualche parola, dicendo di avere fame. La giovane promessa di strada e pista, è stato a lungo in coma farmacologico dopo un incidente avvenuto nei pressi di Toirano. Mentre si stava allenando non lontano da Pietra Ligure, suo paese natale l’azzurrino era stato investito da un’autovettura.

Ricoverato in codice rosso, il ragazzo era stato posto in stato di coma farmacologico a causa di trauma cranico, in seguito al quale i medici hanno monitorato la pressione intracranica. Classe 2000, Manfredi aveva appena firmato con la Groupama-FDJ Continental e in stagione aveva vinto l’argento agli Europei su pista juniores nell’inseguimento a squadre e la medaglia d’oro agli Europei su pista juniores nell’inseguimento individuale. Si tratta di uno dei talenti più cristallini del pedale tricolore.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse