Volta a la Comunitat Valenciana 2019: Edvald Boasson Hagen si aggiudica la cronometro iniziale

Norway's Edvald Boasson Hagen rides during the 20th stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race, a 31-kilometer individual time-trial between Saint-Pee-sur-Nivelle and Espelette, southwestern France, on July 28, 2018. / AFP PHOTO / Marco BERTORELLO