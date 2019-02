Chelsea-Manchester United, FA Cup stasera in tv: orario d’inizio e come vederla in streaming

Oggi, allo Stamford Bridge, giornata fondamentale per vari motivi. Va in scena l’ottavo di finale dell’FA Cup: a Londra tutto esaurito. Si sfidano due delle compagini più tifate: i padroni di casa del Chelsea attendono il Manchester United.

“È importante che tutti capiscano la situazione e lavorino per superarla: allenatori, giocatori e club. L’unità fa la differenza nei momenti difficili” le parole di Gianfranco Zola alla vigilia: momento davvero difficile per i Blues che sono in un periodo di crisi e devono superarlo, per non mettere a repentaglio gli obiettivi stagionali e la panchina di Maurizio Sarri.

C’è una delusione da superare anche per i Red Devils: la banda di Ole Gunnar Solskjaer si stava esaltando dall’arrivo in panchina del nuovo allenatore, che è andato a sostituire José Mourinho, ma la bruttissima sconfitta di Old Trafford nell’andata degli ottavi di Champions League con il PSG sembra aver ribaltato tutto.

Sfida nella sfida tra due ex giocatori del campionato della Serie A e, soprattutto, della Juventus: si affrontano Gonzalo Higuain e Paul Pogba, due delle stelle delle due squadre. Appuntamento alle 20.30.

