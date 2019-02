Challenge Maiorca 2019, Fabio Aru: “Sono rimasto nel vivo della corsa, peccato per i crampi ma sono contento”

Fabio Aru sta disputando il Challenge Maiorca, oggi è in programma la quarta e ultima prova in terra iberica dove il Cavaliere dei Quattro Mori ha deciso di incominciare la prova stagione. Sarà un anno importante per la carriera del sardo che deve riscattarsi dopo un 2018 davvero molto opaco, il suo obiettivo è quello di essere competitivo al Giro d’Italia e questi appuntamenti invernali servono per ritrovare la gamba giusta in vista degli eventi cruciali previsti nei prossimi mesi.

Ieri il capitano della UAE Emirates è riuscito a mettersi in mostra nella terza prova del Challenge Maiorca (il Trofeo de Tramuntana, 140 km), chiudendo al 15esimo posto a 2’12” dal vincitore Tim Wellens. Il 28enne ha raccontato le sue sensazioni alla Gazzetta dello Sport: “Abbiamo preso di tutto. Grandine, freddo, in cima alla salita c’erano zero gradi. Siamo andati tutto il giorno a tutta. Sono sempre rimasto nel vivo della corsa ma a un certo punto mi sono venuti i crampi e mi sono staccato. Però sono contento“. Oggi ultimo appuntamento con il Trofeo Palma che chiuderà la corsa (annunciata una volata).