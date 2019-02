Canoa slalom, Oceania Championship 2019: nel K1 è quinto Zeno Ivaldi, out in semifinale De Gennaro e De Dionigi

Si sono conclusi a Penrith, in Australia, gli Oceania Championship di canoa slalom: oggi nella finale del K1 maschile buone notizie per l’Italia con il quinto posto assoluto di Zeno Ivaldi. Fuori in semifinale lo sfortunato Giovanni De Gennaro, così come Christian De Dionigi.

A vincere la gara è stato lo statunitense Michal Smolen in 99.35, battendo lo slovacco Jakub Grigar, secondo in 99.96, ed il francese Boris Neveu, terzo in 100.68, mentre chiude quinto il nostro Zeno Ivaldi, con il crono di 102.94. Fuori in semifinale, come detto, gli altri due azzurri in gara, ovvero Giovanni De Gennaro, 11°, e Christian De Dionigi, 23°.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Pier Colombo