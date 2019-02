Calendario Test MotoGP Sepang 2019: gli orari e il programma delle tre giornate. Come seguirli in tempo reale

Dopo le prime tre giornate di “shakedown” riservate ai collaudatori, è arrivato il momento dei primi test ufficiali del 2019 per i team di MotoGP, in programma da mercoledì 6 a venerdì 8 febbraio a Sepang, in Malesia. Grande curiosità per verificare i valori in campo a poco più di un mese di distanza dalla prima tappa del Motomondiale prevista per il 10 marzo a Losail, in Qatar. Sono passati più di 2 mesi dalle ultime giornate di prove a Jerez de la Frontera, in cui Ducati e Honda (in particolar modo con Marquez) avevano fatto intravedere un potenziale maggiore rispetto al resto del lotto. Le varie scuderie sfrutteranno al massimo le tre giornate a disposizione in Malesia per raccogliere dati fondamentali riguardanti il consumo degli pneumatici, dato che la pista di Sepang è una delle più impegnative del calendario sotto questo punto di vista a causa delle roventi temperature e di una serie di curve a medio-alta velocità da condurre in percorrenza.

Si comincia mercoledì 6 febbraio alle ore 3.00 italiane (le 10 locali) per il day-1, che si concluderà alle 10.00 dopo sette ore di pista libera. Medesimo orario per le due giornate successive, con OASport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdervi neanche un minuto dei test ufficiali MotoGP di Sepang. Di seguito il programma completo delle tre giornate di prove.

Mercoledì 6 febbraio

ore 3.00-11.00 Prima giornata Test MotoGP Sepang

Giovedì 7 febbraio

ore 3.00-11.00 Seconda giornata Test MotoGP Sepang

Venerdì 8 febbraio

ore 3.00-11.00 Terza giornata Test MotoGP Sepang

Foto: Valerio Origo