Calendario Serie A basket, orari e programma delle partite di oggi (3 febbraio). Come vederle in tv e streaming

Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto Trento battere Varese per 74-71, continua (ma non finisce oggi) la diciottesima giornata della Serie A 2018-2019, la penultima prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia a Firenze.

La domenica si apre con lo scontro tra Virtus Bologna e Avellino, che 11 anni fa, proprio in relazione alla Coppa Italia, regalò il primo e finora unico trofeo della storia alla società irpina, anche se si era all’attuale Unipol Arena e non al PalaDozza. Ci sono altri due incontri sui quali focalizzare l’attenzione: uno è quello che mette di fronte Torino e Reggio Emilia al PalaVela, in cui c’è in palio una buona fetta di salvezza tra ultima e terzultima della classifica, mentre l’altro è tra Sassari e Brindisi, con la Dinamo che può acciuffare la formazione pugliese a quota 20 punti. Da vedere anche Cantù-Cremona, con l’esordio sulla panchina lombarda di Nicola Brienza, subentrato (anche se per ora soltanto ad interim) al fuggitivo Evgeny Pashutin.

Di seguito il programma completo delle partite odierne della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019 (tranne Pistoia-Milano, che si terrà domani), coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

DOMENICA 3 FEBBRAIO

Ore 17:00 Segafredo Virtus Bologna-Sidigas Avellino – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 17:30 VL Pesaro-Umana Reyer Venezia – Eurosport Player

Ore 18:00 Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi – Eurosport Player

Ore 18:30 Fiat Torino-Grissin Bon Reggio Emilia – Eurosport Player

Ore 19:05 Germani Basket Brescia-Alma Trieste – Eurosport Player

Ore 20:45 Acqua S.Bernardo Cantù-Vanoli Cremona – RaiSport ed Eurosport Player

Credit: Ciamillo