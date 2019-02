Calendario MotoGP 2019: date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere, qualifiche e gare

Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano 19 tappe quanto mai intense ed elettrizzanti con i piloti a caccia di Marc Marquez. Le emozioni non mancheranno, per cui iniziamo sin da oggi a conoscere nel dettaglio il programma completo della stagione (che si concluderà a metà novembre a Valencia) con gli orari di tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e gare. Ovviamente, Gran Premio per Gran Premio, potrebbero avvenire delle variazioni in base a meteo o variabili che, al momento, non possiamo contemplare.

CALENDARIO COMPLETO MOTOMONDIALE 2019

Test MotoGP a Sepang, Malesia 06-08 febbraio

Test Moto2 e Moto3 a Jerez de la Frontera, Spagna 20-22 febbraio

Test MotoGP a Losail, Qatar 23-25 febbraio

Test Moto2 e Moto3 a Losail, Qatar 01-03 marzo

1 QATAR GP Losail International Circuit 10 marzo

Venerdì 8 marzo

ore 12.55-13.40 Prove libere 1

ore 17.05-17.50 Prove libere 2

Sabato 9 marzo

ore 12.35-13.20 Prove libere 3

ore 16.40-17.10 Prove libere 4

ore 17.20 Qualifiche

Domenica 10 marzo

ore 17.00 GP QATAR

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 31 marzo

Venerdì 29 marzo

ore 15.55-16.40 Prove libere 1

ore 20.05-20.50 Prove libere 2

Sabato 30 marzo

ore 15.55-16.40 Prove libere 3

ore 19.30-20.00 Prove libere 4

ore 20.10 Qualifiche

Domenica 31 marzo

ore 20.00 GP ARGENTINA

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 14 aprile

Venerdì 12 aprile

ore 16.55-17.40 Prove libere 1

ore 21.05-21.50 Prove libere 2

Sabato 13 aprile

ore 16.55-17.40 Prove libere 3

ore 20.30-21.00 Prove libere 4

ore 21.10 Qualifiche

Domenica 14 aprile

ore 21.00 GP AMERICHE

4 SPAGNA GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 5 maggio

Venerdì 3 maggio

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 4 maggio

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 5 maggio

ore 14.00 GP SPAGNA

Test MotoGP 06 maggio a Jerez de la Frontera, Spagna

Test Moto2 e Moto3, 7 maggio a Jerez de la Frontera, Spagna

5 FRANCIA GP Le Mans 19 maggio

Venerdì 17 maggio

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 18 maggio

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 19 maggio

ore 14.00 GP FRANCIA

6 ITALIA GP Autodromo di Mugello 2 giugno

Venerdì 30 maggio

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 1 giugno

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 2 giugno

ore 14.00 GP ITALIA

7 CATALOGNA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 16 giugno

Venerdì 14 giugno

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 15 giugno

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 16 giugno

ore 14.00 GP CATALOGNA

Test MotoGP 17 giugno a Barcellona, Spagna

Test Moto2 e Moto3, 18 giugno a Barcellona, Spagna

8 OLANDA GP TT Circuit Assen 30 giugno

Venerdì 28 giugno

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 29 giugno

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 30 giugno

ore 14.00 GP OLANDA

9 GERMANIA GP Sachsenring 7 luglio

Venerdì 5 luglio

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 6 luglio

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 7 luglio

ore 14.00 GP GERMANIA

10 REPUBBLICA CECA GP Automotodrom Brno 4 agosto

Venerdì 2 agosto

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 3 agosto

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 4 agosto

ore 14.00 GP REPUBBLICA CECA

Test MotoGP, 05 agosto a Brno, Repubblica Ceca

11 AUSTRIA GP Red Bull Ring – Spielberg 11 agosto

Venerdì 9 agosto

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 10 agosto

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 11 agosto

ore 14.00 GP AUSTRIA

Test Moto2 e Moto3, Spielberg, Austria 12 agosto

12 GRAN BRETAGNA GP Silverstone Circuit 25 agosto

Venerdì 23 agosto

ore 10.55-11.40 Prove libere 1

ore 15.05-15.50 Prove libere 2

Sabato 24 agosto

ore 10.55-11.40 Prove libere 3

ore 14.30-15.00 Prove libere 4

ore 15.10 Qualifiche

Domenica 25 agosto

ore 14.00 GP GRAN BRETAGNA

Test MotoGP 28 agosto a Misano, Italia

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit 15 settembre

Venerdì 13 settembre

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 14 settembre

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 15 settembre

ore 14.00 GP SAN MARINO

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 22 settembre

Venerdì 20 settembre

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 21 settembre

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 22 settembre

ore 14.00 GP ARAGON

15 THAILANDIA GP Chang International Circuit 6 ottobre

Venerdì 4 ottobre

ore 4.55-5.40 Prove libere 1

ore 9.05-9.50 Prove libere 2

Sabato 5 ottobre

ore 4.55-5.40 Prove libere 3

ore 8.30-9.00 Prove libere 4

ore 19.10 Qualifiche

Domenica 6 ottobre

ore 9.00 GP THAILANDIA

16 GIAPPONE GP Twin Ring Motegi 20 ottobre

Venerdì 18 ottobre

ore 2.55-3.40 Prove libere 1

ore 7.05-7.50 Prove libere 2

Sabato 19 ottobre

ore 2.55-3.40 Prove libere 3

ore 6.30-7.00 Prove libere 4

ore 7.10 Qualifiche

Domenica 20 ottobre

ore 7.00 GP GIAPPONE

17 AUSTRALIA GP Phillip Island Circuit 27 ottobre

Venerdì 25 ottobre

ore 2.55-3.40 Prove libere 1

ore 7.05-7.50 Prove libere 2

Sabato 26 ottobre

ore 2.55-3.40 Prove libere 3

ore 6.30-7.00 Prove libere 4

ore 7.10 Qualifiche

Domenica 27 ottobre

ore 6.00 GP AUSTRALIA

18 MALESIA GP Sepang International Circuit 3 novembre

Venerdì 1 novembre

ore 3.55-4.40 Prove libere 1

ore 8.05-8.50 Prove libere 2

Sabato 2 novembre

ore 3.55-4.40 Prove libere 3

ore 7.30-8.00 Prove libere 4

ore 8.10 Qualifiche

Domenica 3 novembre

ore 6.00 GP MALESIA

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17 novembre

Venerdì 15 novembre

ore 9.55-10.40 Prove libere 1

ore 14.05-14.50 Prove libere 2

Sabato 16 novembre

ore 9.55-10.40 Prove libere 3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4

ore 14.10 Qualifiche

Domenica 17 novembre

ore 14.00 GP

