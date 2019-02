Calendario F1 2019: le date, il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv

All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018.

Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno seguire il Campionato Mondiale da marzo a dicembre, con la lunga pausa estiva per tutto il mese di agosto. Come da tradizione si accenderanno i motori per la prima volta a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia dal mese di maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia previsto per l’8 settembre, una settimana più tardi rispetto a quest’anno. Una settimana di stop e si affrontano i circuiti di Marina Bay in Singapore e Sochi, in Russia. Confermato il Gran Premio di Giappone a Suzuka prima di approdare in America per le gare, nell’ordine, ad Austin (Stati Uniti), Città del Messico (Messico) e sul circuito Interlagos di San Paolo (Brasile). Gran finale ad Abu Dhabi il 1° dicembre 2019.

Tutte le gare di Formula Uno avranno visibilità completa su Sky. Sarà da chiarire in futuro quali gare verranno trasmesse in diretta e in differita in chiaro (su TV8). Di seguito il programma e l’orario di partenza delle gare di ogni singolo Gran Premio di Formula 1 2019.

CALENDARIO COMPLETO F1 2019:

17 marzo GP Australia, Melbourne – ore 7.10

31 marzo GP Bahrain, Sakhir – ore 17.10

14 aprile GP Cina, Shanghai – ore 8.10

28 aprile GP Azerbaigian, Baku – ore 14.10

12 maggio GP Spagna, Montmelò – ore 15.10

26 maggio GP Monaco, Montecarlo – ore 15.10

09 giugno GP Canada, Montreal – ore 20.10

23 giugno GP Francia, Le Castellet – ore 15.10

30 giugno GP Austria, Spielberg – ore 15.10

14 luglio GP Gran Bretagna, Silverstone ore 15.10

28 luglio GP Germania, Hockenheim – ore 15.10

04 agosto GP Ungheria, Budapest – ore 15.10

1° settembre GP Belgio, Spa – ore 15.10

8 settembre GP Italia, Monza – ore 15.10

22 settembre GP Singapore, Marina Bay – ore 14.10

29 settembre GP Russia, Sochi – ore 13.10

13 ottobre GP Giappone, Suzuka – ore 7.10

27 ottobre GP Stati Uniti, Austin – ore 20.10

3 novembre GP Messico, Città del Messico – ore 20.10

17 novembre GP Brasile, San Paolo – ore 18.10

1° dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina – ore 14.10

