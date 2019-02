Sport in tv oggi (venerdì 15 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 15 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: fari certamente puntati sullo sci alpino, che metterà in palio il titolo mondiale di slalom gigante maschile. La Coppa del Mondo di biathlon proporrà la sprint maschile di Soldier Hollow, mentre il circuito maggiore di salto con gli sci sarà ad Oberstdorf con le donne e a Willingen con gli uomini. Tante gare anche per bob, skeleton, slittino artificiale e naturale, mentre il tennis ci terrà compagnia per tutta la giornata, con quattro tornei, tre al maschile ed uno al femminile. In serata la Coppa Italia di basket e l’anticipo delle Serie A di calcio che vedrà impegnata la Juventus.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 15 febbraio:

01:00 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires – Supertennis

01:00 BASKET – NBA – Orlando Magic-Charlotte Hornets

01.00 CALCIO – Rosario Central-River Plate (Superliga Argentina) – Sportitalia

01.00 GOLF – European Tour 2019: ISPS Handa World Super 6 Perth

01:30 BASKET – NBA – Atlanta Hawks-New York Knicks

02:00 BASKET – NBA – New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder

06.00 KARATE – Premier League Dubai

07.00 TAEKWONDO – Turkish Open

08.00 MOTORI – Rally Svezia 2019

08.00 EQUITAZIONE – FEI Dressage World Cup Neumunster

09:00 SPEED SKATING – Mondiali juniores

09.00 SCI ALPINO – EYOF – Parallelo a squadre Sarajevo (Bih)

10.00 BIATHLON – EYOF – Staffetta mista Sarajevo (Bih)

10.00 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo Giovani – singolo maschile, singolo femminile e doppio Oberhof (Ger)

10.30 SCI DI FONDO – EYOF – Staffetta mista Sarajevo (Bih)

10:30 FREESTYLE – Coppa del Mondo Feldberg: qualificazioni femminili skicross

10.30 F1 – Presentazione Ferrari – diretta su RaiSport+HD

11.05 SHORT TRACK – EYOF – 1000 metri maschili e femminili

12:30 TENNIS – ATP 500 Rotterdam – Supertennis

13.00 FREESTYLE – Coppa del Mondo Feldberg: qualificazioni maschili skicross

14.00 BADMINTON – European Mixed Team Championships Copenaghen – 3a giornata

14:15 SCI ALPINO – Mondiali Are 2019: gigante maschile, prima manche – diretta Rai2, RaiSport+HD ed Eurosport 1

14.18 SHORT TRACK – EYOF – staffetta mista 3000 metri

14:30 SKELETON FEMMINILE – Coppa del Mondo Lake Placid – diretta streaming www.ibsf.org

14.30 TUFFI – Grand Prix Rostock: trampolino 3 metri uomini

14:30 TENNIS – WTA Doha Semifinale – Supertennis

15.00 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo Junior – Doppio maschile e femminile Oberhof (Ger)

15:30 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Willingen: Team Event maschile HS145 – diretta Eurosport 2

15.30 TUFFI – Grand Prix Rostock: piattaforma donne

15:30 SKELETON – Coppa del Mondo Lake Placid – diretta streaming www.ibsf.org

16.30 SLITTINO NATURALE – Coppa del Mondo – Qualificazioni singolo femminile, singolo maschile e doppio Umhausen (Aut)

16:30 TENNIS – WTA Doha Semifinale – Supertennis

16:30 TUFFI – Grand Prix Rostock: sincronizzato 3 metri uomini

17:00 ATLETICA – Campionati Italiani Indoor

17.00 SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo Oberstdorf: qualificazioni femminili HS137 – diretta Eurosport 2

17:30 TUFFI – Grand Prix Rostock: sincronizzato piattaforma donne

17.30 CICLISMO SU STRADA – Giro di Colombia, 4a tappa Medellin-Medellin (144 km)

17:45 SCI ALPINO – Mondiali Are 2019: gigante maschile, seconda manche – diretta Rai2, RaiSport+HD ed Eurosport 1

18:00 BASKET – Final Eight Coppa Italia 2019: Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari – diretta RaiSport+HD

18.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni maschili HS145 – diretta Eurosport 2

18.00 GOLF – PGA Tour: Genesis Open

18:00 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires – Supertennis

19:00 BOB A 2 FEMMINILE – Coppa del Mondo Lake Placid – diretta streaming www.ibsf.org

19.15 BIATHLON – Coppa del Mondo – Sprint maschile Soldier Hollow (Usa) – diretta tv Eurosport 1

19:30 TENNIS – ATP 500 Rotterdam – Supertennis

20:00 BOB A 2 – Coppa del Mondo Lake Placid – diretta streaming www.ibsf.org

20:30 BASKET – Final Eight Coppa Italia 2019: Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi – diretta RaiSport+HD

20.30 CALCIO – Juventus-Frosinone (Serie A) – diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

20.30 CALCIO – Augsburg-Bayern (Bundesliga) – diretta Sky Sport Football

21.00 CALCIO – Palermo-Brescia (Serie B) – diretta RaiSport+HD

21:30 TENNIS – ATP 500 Rotterdam – Supertennis

23.00 CALCIO – Union Santa Fe-Atletico Tucuman (Superiga Argentina) – Sportitalia

23:00 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires – Supertennis

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock