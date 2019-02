Calendario Champions League 2019, gli orari delle partite della settimana (12-13 febbraio). Come vederle in tv e streaming

Torna lo spettacolo della Champions League di calcio. Martedì 12 e mercoledì 13 febbraio si svolgeranno le gare d’andata delle prime quattro partite degli ottavi di finale del massimo torneo continentale.

Si comincerà martedì alle 21.00 con la Roma che ospiterà all’Olimpico il Porto, mentre in contemporanea si giocherà il big match Manchester United-PSG. Mercoledì, sempre alle ore 21.00 i campioni in carica del Real Madrid affronteranno in trasferta il Real Madrid, mentre l’altra sfida sarà tra Tottenham e Borussia Dortmund.

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo, mentre Ajax-Real Madrid sarà visibile anche in chiaro su Rai 1. Di seguito il calendario completo delle partite della settimana di Champions League.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2019

Martedì 12 febbraio

21.00 Roma-Porto

21.00 Manchester United-PSG

Mercoledì 13 febbraio

21.00 Tottenham-Borussia Dortmund

21.00 Ajax-Real Madrid

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com