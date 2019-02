Rally Svezia, Mondiale 2019: programma, orari e tv. Calendario e date del fine settimana

Dopo lo spettacolare esordio stagionale in quel di Montecarlo, il Mondiale Rally si trasferisce in Svezia per la seconda tappa del calendario, in programma dal 14 al 17 febbraio. 316.80 chilometri contro il cronometro distribuiti su 19 prove speciali (incluso lo shakedown) decreteranno l’ordine d’arrivo della 67esima edizione del Rally di Svezia, uno degli appuntamenti da non perdere nel calendario motoristico internazionale. I favoriti principali per la vittoria saranno il francese Sebastien Ogier, trionfatore a Montecarlo e sei volte campione iridato, il belga Thierry Neuville, secondo all’esordio e vice-campione del mondo in carica, e l’estone Ott Tanak, terzo nella generale imponendosi in sette prove speciali sulle strade del Principato.

La gara comincerà giovedì 14 febbraio con lo Shakedown e con la prima prova speciale, mentre a partire dalla seconda giornata si farà davvero sul serio con lo svolgimento di sette tappe per un totale di 137.41 km. Sabato 16 febbraio si percorreranno 8 prove speciali e nella giornata conclusiva di domenica 17 febbraio si chiuderà con due tappe normali e con il Power Stage decisivo, che assegnerà dei punti bonus per la classifica generale del Mondiale WRC.

I diritti del Mondiale Rally appartengono a DAZN, che sarà fruibile anche dai clienti Mediaset Premium che per quelli di Sky (attraverso il decoder SkyQ). Il Rally di Montecarlo sarà visibile, anche, in streaming web sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso.

PROGRAMMA COMPLETO RALLY SVEZIA 2019

14 Febbraio — Skalla (Shakedown) 6.86 km Leg 1 — 139.31 km 14 Febbraio SS1 Karlstad 1 1.90 km 15 Febbraio SS2 Hof-Finnskog 1 21.26 km SS3 Svullrya 1 24.88 km SS4 Röjden 1 18.10 km SS5 Hof-Finnskog 2 21.26 km SS6 Svullrya 2 24.88 km SS7 Röjden 2 18.10 km SS8 Torsby 1 8.93 km Leg 2 — 126.18 km 16 Febbraio SS9 Rämmen 1 23.13 km SS10 Hagfors 1 23.40 km SS11 Vargåsen 1 14.21 km SS12 Rämmen 2 23.13 km SS13 Hagfors 2 23.40 km SS14 Vargåsen 2 14.21 km SS15 Karlstad SSS 2 1.90 km SS16 Torsby Sprint 2.80 km Leg 3 — 51.31 km 17 Febbraio SS16 Likenäs 1 21.19 km SS17 Likenäs 2 21.19 km SS18 Torsby 2 (Power Stage) 8.93 km

CON DAZN SEGUI IL RALLY DI SVEZIA 2019 IN DIRETTA STREAMING, LIVE E ON DEMAND

FOTOCATTAGNI