Atletica, Campionati Italiani indoor 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel weekend del 15-17 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera, ad Ancona verranno assegnati i tricolori al coperto e andranno in scena delle gare fondamentali in vista degli Europei di Glasgow (1-3 marzo). Saranno presenti i migliori azzurri del panorama internazionale tra cui Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Alessia Trost e atri atleti che stanno scaldando la gamba in vista della rassegna continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera. L’evento dovrebbe essere trasmesso in diretta tv su RaiSport, si attendono conferme sul palinsesto. N.B. Programma soggetto a possibili modifiche.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO:

17.00 SALTO IN ALTO – Finale (femminile)

19.00 SALTO IN ALTO – Finale (maschile)

SABATO 16 FEBBRAIO:

11.30 60 OSTACOLI – Batterie (femminile)

11.50 60 OSTACOLI – Batterie (maschile)

13.30 SALTO CON L’ASTA – Finale (maschile)

14.15 400 METRI – Batterie (maschile)

14.35 400 METRI – Batterie (femminile)

14.40 SALTO IN LUNGO – Finale (femminile)

14.55 3000 METRI DI MARCIA

15.15 5000 METRI DI MARCIA

15.45 60 OSTACOLI – Semifinali (maschile)

16.05 60 OSTACOLI – Semifinali (femminile)

16.25 SALTO IN LUNGO – Finale (maschile)

16.40 GETTO DEL PESO – Finale (femminile)

16.40 1500 METRI – Finale (femminile)

16.50 1500 METRI – Finale (maschile)

17.35 60 OSTACOLI – Finale (femminile)

17.40 60 OSTACOLI – Finale (maschile)

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

10.30 60 METRI – Batterie (femminile)

10.50 60 METRI – Batterie (maschile)

11.45 60 METRI – Semifinali (femminile)

12.00 60 METRI – Semifinali (maschile)

13.55 SALTO CON L’ASTA – Finale (femminile)

14.40 SALTO TRIPLO – Finale (maschile)

15.55 800 METRI – Finale (femminile)

16.10 800 METRI – Finale (maschile)

16.25 SALTO TRIPLO – Finale (femminile)

16.35 400 METRI – Finale (maschile)

16.45 400 METRI – Finale (femminile)

16.50 GETTO DEL PESO – Finale (maschile)

17.00 60 METRI – Finale (femminile)

17.10 60 METRI – Finale (maschile)

17.25 3000 METRI – Finale (maschile)

17.35 3000 METRI – Finale (femminile)

17.50 STAFFETTA (femminile)

18.15 STAFFETTA (maschile)

