Calcio, Serie A 2019: Parma-Napoli 0-4. Milik scatenato, doppietta per lui, ora testa alla Juventus

Quattro squilli del Napoli di Carlo Ancelotti nel posticipo pomeridiano della 25ma giornata di Serie A: la formazione campana espugna Parma per 0-4 e si prepara al meglio allo scontro diretto previsto per domenica prossima al San Paolo contro la Juventus. Due gol per tempo per i partenopei: al 19′ apre le danze Zielinski, poi arriva la doppietta di Milik al 36′ ed al 73′, infine Ounas cala il poker al minuto 82.

Nel primo tempo sblocca la contesa Zielinski, che al 19′ conclude una bella azione corale sfruttando al meglio il preciso assist di Hysaj. Il raddoppio arriva al 36′ e porta la firma di Milik, il quale beffa gli emiliani su punizione facendo passare la palla sotto la barriera che invece salta pensando ad una conclusione alta.

Nella ripresa i partenopei completano l’opera andando ancora in gol con Milik al 73′ con l’attaccante che sfrutta al meglio uno sciagurato retropassaggio degli emiliani che invece diventa un assist, mentre al minuto 82 Ounas, entrato da un paio di giri di lancette proprio al posto di Milik, cala il poker al termine di una bella azione corale.

Foto: Antonio Balasco / Shutterstock.com