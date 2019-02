Calcio, Serie A 2019: Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro, che debutto per Mihajlovic!

Foto Mattia Ozbot - LaPresse 03 Febbraio 2019 Milano, Italia sport calcio Inter vs Bologna - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio San Siro Nella foto: FEDERICO SANTANDER (Bologna FC); festeggia dopo il gol 0-1 Photo Mattia Ozbot - LaPresse 03 February 2019 Milan, Italy sport soccer Inter vs Bologna - Italian Football Serie A TIM 2018/2019 - San Siro Stadium In the pic: FEDERICO SANTANDER (Bologna FC); celebrates after scoaring goal 0-1

Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza.

Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di Poli e al 2′ non inquadra la porta divorandosi un’ottima occasione. Pericolo scampato e quindi è la volta dei felsinei di rendersi pericolosi: al 9′ Handanovic è costretto a rifugiarsi in corner sul colpo di testa di Orsolini. Passano altri tre minuti ed è ancora Orsolini a chiamare all’intervento il portiere avversario, che risponde presente. L’Inter è pericolosa al 21′ con Icardi e al 25′ con Perisic, ma in entrambi i casi i colpi di testa dei nerazzurri non inquadrano lo specchio della porta. Al 29′ Santander fa le prove generali del gol: grande aggancio e conclusione verso la porta, ma Handanovic è attento. Il portiere di casa nulla può al 32′ sul colpo di testa dello stesso Santander su corner calciato da Pulgar e così la squadra di Mihajlovic passa in vantaggio. La reazione dell’Inter arriva al minuto 43, con Icardi che tenta la conclusione da pochi metri ma Skorupski riesce a disinnescare il tentativo dell’argentino. Si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa Spalletti avanza il baricentro togliendo Candreva ed inserendo Lautaro Martinez, dopo pochi minuti Mihajlovic risponde con Gonzalez al posto di Lyanco. Al 53′ è Nainggolan a rendersi pericoloso, ma ancora una volta Skorupski è attento e neutralizza. Al 61′ il tentativo ospite è di Poli, che calcia da fuori, ma la conclusione risulta velleitaria. Al 66′ la palla buona capita a Lautaro Martinez, che ci prova di testa, ma la palla esce di poco, larga sulla destra, poi Spalletti toglie Nainggolan e butta nella mischia Joao Mario. Al 71′ però è Icardi a mancare il colpo del pari, con la sua conclusione messa in angolo quasi sulla linea di porta da un difensore, allora Mihajlovic si copre, togliendo Palacio e mettendo Krejci. Ultimo cambio per Spalletti, Ranocchia rileva Soares, poi arriva un’altra occasione per Perisic, ma ancora una volta la difesa felsinea mette in corner. Mihajlovic concede la passerella a Santander e fa entrare Destro, ma al minuto 87 è proprio Ranocchia a sfiorare la marcatura, ma il suo tiro viene deviato dal portiere avversario. L’Inter ci prova fino alla fine, ma cinque minuti di recupero non bastano agli uomini di Spalletti che escono battuti da San Siro ed ora devono iniziare a guardarsi le spalle in classifica.

Foto: LaPresse