A che ora Inter-Bologna oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 tornerà in scena anche quest’oggi, sabato 7 ottobre, con l’ottavo avvincente turno. Nella giornata di ieri, Empoli-Udinese (0-0) e Lecce-Sassuolo (1-1), hanno aperto ufficialmente le danze. E prima della sosta che permetterà alle varie Nazionali di scendere in campo, sarà anche il momento di Inter-Bologna.

Gli uomini di Simone Inzaghi accoglieranno l’undici di mister Thiago Motta e si preannuncia una partita estremamente interessante. I nerazzurri, a partire dalle ore 15.00, in data odierna, apriranno le porte di San Siro ai felsinei. La Beneamata, in campionato, viene da una schiacciante vittoria per 0-4 in casa della Salernitana e non va dimenticata la vittoria in Champions League, invece, contro il Benfica per 1-0.

Risultato bugiardo quello contro i portoghesi per quanto realmente costruito dall’Inter, che avrebbe potuto ottenere il successo con molti più gol di scarto. Il Bologna non perde dalla prima di campionato: quattro pareggi e due vittorie per Orsolini e compagni che, nell’ultimo turno, hanno piegato l’Empoli per 3-0 e proveranno a riconfermarsi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Bologna, match valido per la 8a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-BOLOGNA OGGI (7 OTTOBRE)

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 – Inter-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard/Darmian, Acerbi/De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Arnautovic

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis/Corazza; Ferguson, Moro/Aebischer, Freuler; Karlsson/Ndoye, Zirkzee, Orsolini. All. Motta

Squalificati: –

Indisponibili: Lucumì, Posch, Soumaoro, Kristiansen

Foto: LaPresse