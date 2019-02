Calcio, sasso lanciato contro la macchina di Wanda Nara. Attimi di paura per la moglie di Mauro Icardi

Momenti di paura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. La donna era al volante della sua auto in direzione “autostrade” (non lontana da San Siro) quando un sasso ha colpito un finestrino della vettura. Fortunatamente non ci sono conseguenze per la compagna dell’ormai ex capitano dell’Inter: si tratta di un episodio sconvolgente, deriva di una violenza esagerata dovuta al difficile rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino a cui è stata tolta la fascia da capitano e che giovedì non era con la squadra a Vienna per la partita di Europa League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Wanda Nara sarebbe intenzionata a denunciare l’accaduto.

Foto: cristiano barni Shutterstock.com