Calciomercato oggi (3 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Traoré cerca casa in Italia, Tonali e Brozovic salutano ufficialmente Milano

Marcelo Brozovic e Sandro Tonali lasciano ufficialmente Milano nella stessa giornata.

Oggi, lunedì 3 luglio, sono arrivati i comunicati che hanno annunciato il passaggio del croato dall’Inter all’Al-Nassr in Arabia Saudita e dell’italiano dal Milan al Newcastle.

I nerazzurri stanno seriamente pensando a Lazar Samardzic dell’Udinese, anche se al momento solo come alternativa a Davide Frattesi che rimane l’obiettivo numero uno.

In casa Atalanta, invece, si continua a lavorare sugli esterni. Sead Kolasinac è ad un passo dal vestire nerazzurro: arriverà a parametro zero, ma si attende il superamento delle visite mediche (già programmate). A Bergamo occhi puntati anche su Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen.

Sempre a parametro zero, Adama Traoré pensa all’Italia come prossima destinazione. Il classe 1996 si è svincolato dal Wolverhampton e potrebbe essere un’idea per Napoli, Milan e Roma.

Gianluca Pegolo ha rinnovato per un’altra stagione il contratto che lo lega al Sassuolo, mentre il Bologna ha ceduto Denso Kasius all’AZ Alkmaar.

Proseguono anche i discorsi sull’asse Roma-Leeds. I giallorossi vorrebbero confermare Diego Llorente e acquisire anche il terzino destro Rasmus Kristensen per cui si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.

La Lazio, invece, saluta definitivamente Gonzalo Escalante, riscattato dal Cadice. Sempre in Spagna dovrebbe accasarsi Cesar Azplilicueta, accostato all’Inter, ma che dovrebbe firmare con l’Atletico Madrid.

Mauro Icardi, rientrato al Paris Saint-Germain dopo l’esperienza al Galatasaray è pronto a lasciare Parigi: su di lui offerte dall’Arabia Saudita, ma una storia Instagram a Milano ha fatto esplodere i rumors circa un suo approdo al Milan.

Sempre a livello europeo, invece, Harry Kane avrebbe accettato l’offerta del Bayern Monaco, ma i bavaresi devono trovare l’accordo con il Tottenham.

Il figlio di Andriy Shevchenko, Kristian, dopo le esperienze nei settori giovanili di Tottenham e Chelsea ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Watford. Sheva junior ha 16 anni e fa l’attaccante.

Foto: LaPresse