VIDEO Roma-Bologna 2-1, Highlights, gol e sintesi. Kolarov e Fazio regalano la vittoria ai giallorossi

La Roma batte 2-1 il Bologna nel posticipo della 24ma giornata della Serie A di calcio. All’Olimpico i giallorossi conquistano tre punti fondamentali nella corsa Champions. Partita sbloccata al 55’ da Kolarov, che trasforma il rigore concesso dall’arbitro per fallo di Helander su El Shaarawy. Al 73’ arriva il raddoppio con Fazio, ma il Bologna non ci sta e riapre la partita all’84’ con Sansone. Nel finale i giallorossi soffrono, ma tengono duro e ottengono la vittoria. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Roma-Bologna 2-1.

Il rigore trasformato da Kolarov

Il raddoppio di Fazio

Sansone accorcia le distanze

Bologna's Nicola Sansone gets one back to make things interesting. 2-1 Roma with 5 minutes to play!!! #tlnsoccer #RomaBologna #SerieA pic.twitter.com/Dtp8kbqIdg

— TLNTV (@TLNTV) February 18, 2019