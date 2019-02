Basket femminile, le migliori italiane della 18a giornata di A1. Nel giorno di Romeo emergono i blocchi azzurri di Venezia e Geas

Se è vero che, per buona misura, sono mancate le partite ad alto tasso di combattività in questa diciottesima giornata di Serie A1 femminile, è ugualmente vero che più di un’italiana ha dimostrato di poter dare il proprio valido contributo alle varie cause in campo.

Il dato migliore, per valutazione (29), lo mette a segno l’ultima aggiunta alla Nazionale azzurra, Nicole Romeo: l’italoaustraliana nata dall’altra parte del mondo, ma recentemente aggiunta da Marco Crespi al roster in vista degli Europei, ha realizzato una prova da 25 punti in una partita del tutto particolare, in cui, nel secondo quarto, Ragusa ha piazzato un parziale di 4-34 ai danni di Empoli. Bene anche un elemento storico del basket italiano e, da qualche tempo, anche di Ragusa: Chiara Consolini.

Nel nettissimo successo di Venezia contro Battipaglia si mettono in evidenza in molte: su tutte spicca Debora Carangelo, il cui 20 di valutazione con percentuali perfette (4/4 da due, 4/4 in lunetta), ma è un po’ tutto il comparto italiano a rendersi utile, comprese le meno utilizzate, da Gaia Gorini a Sara Madera, da Laura “Chicca” Macchi a Sara Crudo.

Si verifica una situazione del tutto simile a Sesto San Giovanni, dove il Geas sgretola lentamente la resistenza dell’Iren Fixi Torino nonostante la partenza, destinazione Alpo (Serie A2 girone Nord), di Virginia Galbiati: c’è un mix generazionale tra la capitana Giulia Arturi e Costanza Verona, tra Beatrice Barberis e Ilaria Panzera, che complessivamente assommano una valutazione di 59 (rispettivamente 10, 19, 20 e 10, con Barberis alla sua miglior prestazione dell’anno).

Da segnalare, infine, il tris di 16 ancora alla voce valutazione da parte delle tre principali italiane di San Martino di Lupari: in modi diversi, Jasmine Keys (7 punti e 12 rimbalzi), Chiara Pastore (9 punti e tanta solidità) e Martina Sandri (12 punti) tengono a bada una spenta Broni.

Credit: Ciamillo