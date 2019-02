Calcio, il Presidente Gravina e il futuro della Nazionale: “Necessario investire sui giovani, attendo una risposta da Vialli”

Foto Vincenzo Livieri - LaPresse 30-10-2018 - Roma Cronaca Riunione del Consiglio Federale della Figc. Nella foto Gabriele Gravina Photo Vincenzo Livieri - LaPresse 30-10-2018 - Rome News Meeting of the Federal Council of the FIGC. In the picture Gabriele Gravina

Nella conferenza stampa di apertura del raduno della Nazionale italiana di calcio che si terrà a Coverciano tra oggi e domani è intervenuto anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il massimo esponente della Federcalcio ha dialogato a lungo con il CT Mancini e ha incontrato la squadra, presentando poi ai microfoni dei giornalisti presenti i progetti per il futuro e le linee guida da seguire per garantire un futuro di soddisfazioni al movimento azzurro. “Questo stage è la dimostrazione concreta – ha sostenuto Gravina – del progetto che stiamo cercando di instaurare e di portare avanti: dialogo continuo con i club che hanno percepito l’importanza di fare squadra per raggiungere risultati importanti, investire sui giovani per dare un futuro roseo alla maglia azzurra grazie al lavoro che sta facendo il Commissario Tecnico e la stretta sinergia con l’Under 21 il cui allenatore, Di Biagio, collabora con Mancini nei lavori di questo raduno”.

Il Presidente federale si è espresso anche a proposito di novità che potrebbero interessare la Nazionale, la più importante delle quali riguarda Gianluca Vialli: “Rientra in un’idea di rilancio del club Italia. Ho pensato di coinvolgere i nostri calciatori più rappresentativi e i quattro palloni d’oro. Un gruppo che testimoni l’importanza del nostro calcio e sia un esempio. Vialli è stato una mia intuizione, potrebbe fare il capo delegazione della Nazionale. E’ una persona che stimo, ha fatto il calciatore e l’allenatore ad alti livelli, rappresenta un modello per la tenacia e la serietà che ha sempre dimostrato. Adesso sta facendo le sue valutazioni e siamo in attesa di una sua risposta. Ci saranno inserimenti nel nostro board: ci sarà Rivera in quanto pallone d’oro e poi la mia proposta verrà fatta anche a Cannavaro, Rossi e Roberto Baggio”.

Foto: Lapresse