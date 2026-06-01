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Dove vedere in tv Grecia-Italia, amichevole calcio 2026: orario, programma, streaming
In attesa di capire come si risolverà la fine del mese il duello per la presidenza FIGC tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, il calcio nostrano prova a ripartire. L’Italia, guidata per l’occasione da Silvio Baldini, affronta due amichevoli, la seconda delle quali prevede l’incrocio con la Grecia domenica 7 giugno: si giocherà a Creta con orario di inizio previsto alle 21:00.
Il CT dell’Under 21, ad eccezione del capitano Donnarumma, ha convocato il nucleo dei giocatori che compongono l’ossatura della nazionale giovanile: i migliori prospetti del panorama nazionale avranno così la preziosa occasione di potersi mettere in evidenza in un contesto prestigioso.
Chi sarà chiamato a risollevare le sorti del movimento, dopo la disastrosa notte di Zenica, potrà sfruttare l’occasione di poter iniziare a valutare il materiale umano su cui costruire quel futuro che mira a riportare gli azzurri ai naturali standard di rendimento. La mancata qualificazione a tre rassegne iridate consecutive deve rappresentare un punto di non ritorno al di sotto del quale non è possibile scendere.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Grecia-Italia, partita amichevole. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GRECIA-ITALIA AMICHEVOLE CALCIO 2026
Domenica 7 giugno
Ore 21.00 Grecia vs Italia a Creta – Diretta tv su Rai 1
PROGRAMMA GRECIA-ITALIA AMICHEVOLE CALCIO 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 1.01
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport