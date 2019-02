Calcio femminile, Serie A 2019: Juventus-Roma 1-0, decide un gol di Barbara Bonansea

Va in archivio la quindicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Nel posticipo domenicale di Vinovo la Juventus si è imposta 1-0 contro la Roma grazie alla rete al 64′ di Barbara Bonansea che ha permesso alle bianconere di mantenersi in vetta alla graduatoria generale con 4 punti di vantaggio sul Milan.

Una partita ben giocata dalla formazione di Rita Guarino, su un campo non semplice, reso insidioso dalla neve caduta in questi giorni a Torino. La Vecchia Signora, sulla spinta di Cristiana Girelli, della britannica Eniola Aluko e di Bonansea ,crea non pochi imbarazzi alla retroguardia giallorossa che comunque, dopo un inizio balbettante, viene fuori alla distanza, difendendosi con ordine nonostante la defezione per infortunio di Manuela Coluccini nel corso del primo tempo. Nella ripresa la spinta delle padrone di casa si fa più insistente e il gol annullato a Girelli per fuorigioco è il preludio al gol. Un’azione di grande caparbietà di Bonansea, su un lancio lungo, vale la rete del vantaggio: un diagonale imparabile su cui Pipitone non può nulla al 64′. Da segnalare il secondo infortunio di giornata per la formazione di Elisabetta Bavagnoli occorso a Federica Di Criscio Un gol che mette in ghiaccio il confronto, ben gestito dalla capolista, che conferma la propria superiorità.

Foto: Roberto Comuzzo / Livephotosport