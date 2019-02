Calcio femminile, Serie A 2018-2019: vittorie per Fiorentina e Milan, Sassuolo-Pink Bari rinviata per il maltempo

Andata in archivio l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, torna il campionato di calcio femminile di Serie A per la quindicesima giornata, la quarta del girone di ritorno. In attesa del posticipo domenicale tra Juventus e Roma, si sono disputate questo pomeriggio quattro partite delle cinque in programma. Sassuolo-Pink Bari, prevista allo Stadio Mirabello, è stata rinviata infatti a data da destinarsi per “inagibilità temporanea” decretata dal Comune di Reggio Emilia a causa del maltempo.

Successo, dunque, del Milan di Carolina Morace, secondo in classifica, 3-1 contro il Tavagnacco in trasferta. Le rossonere si sono imposte grazie alle realizzazioni della brasiliana Thaisa al 23′, di Valentina Bergamaschi al 49′ e di Daniela Sabatino (rigore) al 65′. Al 76′ la rete delle friulane firmata da Caterina Ferin. Una prova autorevole quella della compagine meneghina che rafforza la sua seconda piazza in graduatoria, portandosi a -1 dalla Juventus, mentre per le gialloblu, nelle zone basse della classifica, la situazione non è delle migliori.

Risponde presente anche la Fiorentina (terza), vittoriosa 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze grazie alla doppietta della belga Davina Philtjens al 51′ e al 72′, piegando un ChievoVerona Valpo che ha cercato in ogni modo di mantenere la propria porta inviolata. Rimanendo in Toscana, tre punti conquistati anche dalla Florentia. Le biancorosse hanno superato 3-1 il fanalino di coda Orobica. A sbloccare per prime il risultato sono state le ospiti con Luana Merli al 22′ ma poi Evelyn Vicchiarello al 28′, Maria Luisa Filangeri al 38′ e la solita Deborah Salvatori Rinaldi (8 gol stagionali) al 78′ hanno fissato lo score sul 3-1, consentendo alla formazione allenata da Stefano Carobbi di confermarsi in quinta piazza nella graduatoria generale.

A chiosa, successo esterno (0-1) dell’Atalanta Mozzanica allo Stadio Olivieri di Verona contro l’Hellas. Una marcatura di pregevolissima fattura della statunitense, naturalizzata canadese, Maegan Kelly al 44′ ha regalato la vittoria alle bergamasche, funzionale alla lotta per la salvezza.

SERIE A – GIORNATA 15 – 02-02-2019

Sassuolo – Pink Bari rinviata

Hellas Verona – Atalanta Mozzanica 0-1

Florentia – Orobica 3-1

Tavagnacco – Milan 1-3

Fiorentina – ChievoVerona Valpo 2-0

Juventus – Roma 3 febbraio ore 12.30

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 37 14 12 1 1 47 5 +42 2. 36 15 11 3 1 43 16 +27 3. 34 14 11 1 2 46 8 +38 4. 26 14 8 2 4 29 16 +13 5. 23 15 7 2 6 21 26 -5 6. 19 14 5 4 5 23 21 +2 7. 19 15 5 4 6 16 23 -7 8. 16 15 5 1 9 27 33 -6 9. 16 15 4 4 7 19 31 -12 10. 10 15 3 1 11 22 51 -29 11. 7 13 2 1 10 8 36 -28 12. 5 15 1 2 12 9 44 -35

