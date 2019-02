Calcio femminile, le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile, Cecilia Salvai una sicurezza

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – E sono 12. Inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del “Silvio Piola” non ha dato scampo alla difesa del Milan e con una magica doppietta ha regalato i tre punti alle proprie compagne. Una prestazione di grande qualità valsa il primato della graduatoria generale, confermando tutto quel che di buono si è detto sul suo conto. Del resto se nella passata seduta di mercato una squadra come il Lione era interessata al suo ingaggio, un motivo ci sarà.

CECILIA SALVAI (JUVENTUS) – Sempre in anticipo, una sicurezza. Il centrale della Juve e dell’Italia, insieme a Sara Gama, ha spadroneggiato nella sfida del “Piola”. Le letture preventive sono sempre state puntuali e nello stesso tempo ha sempre dato l’impressione di sapere cosa fare del pallone. Piedi educati per lei e una giocatrice che continua a crescere ed a maturare nuove consapevolezze.

TATIANA BONETTI (FIORENTINA) – Realizza il gol decisivo nella partita contro il Tavagnacco ma la prova della calciatrice viola non si limita solo alla realizzazione. Una prestazione di grande consistenza, nella quale creatività e sostanza si sono fuse per portare al successo delle ragazze di Antonio Cincotta, dando seguito al ruolo di principale sfidante per lo Scudetto.

VALERIA PIRONE (CHIEVOVERONA VALPO) – E’ un po’ l’emblema di questo Chievo di Emiliano Bonazzoli: lotta, sgomita e realizza. Le clivensi sembrano essere tutta un’altra squadra e un grande merito lo ha anche l’attaccante, abile a farsi trovar pronta all’appuntamento e pronta a prodigarsi in aiuto delle compagne. Un match di grande spessore quello di Pirone contro il Sassuolo.

Foto: Maurizio Valletta / LPS