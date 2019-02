Basket, Meo Sacchetti: “Vogliamo i Mondiali, attenzione all’Ungheria. Servirà carattere”

L’impresa eccezionale in Coppa Italia con la Vanoli Cremona è ormai alle spalle, Meo Sacchetti torna a guidare la Nazionale italiana di basket, verso quello che è sicuramente l’obiettivo dell’anno: centrare la qualificazione ai Mondiali. Venerdì la sfida all’Ungheria: un successo significherebbe pass per la competizione iridata. Un avversario, quello magiaro, sicuramente non di primo ordine, ma non da sottovalutare.

Queste le parole dell’allenatore azzurro alla vigilia all’ANSA: ”Sarebbe proprio ‘Una settimana da Dio’, come il titolo del film. Vincere la Coppa Italia è una bella soddisfazione, era un passo importante per Cremona ma ora la qualificazione al Mondiale è importante per una nazione intera. Abbiamo fatto un bel percorso fino ad ora, adesso serve concludere nel migliore dei modi. L’Ungheria all’andata ci ha messo in difficoltà, sono stimolati a giocare contro l’Italia per mettersi in mostra. Non sono una nazionale di grido e di palmares ma non possiamo certo scherzare e giocare in pantofole’‘.

Prosegue: ”In partite come queste il carattere assume ancora più importanza, si vedono i giocatori che hanno qualcosa in più e sono convinto i miei ragazzi lo faranno”.

