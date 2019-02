Calcio femminile: la Nazionale italiana disputerà due amichevoli contro la Polonia e la Repubblica d’Irlanda

La Nazionale italiana di calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, dopo le vittorie nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà due “friendly match“, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C della rassegna iridata e si giocherà le proprie carte di accesso agli ottavi di finale con Australia, Brasile e Giamaica.

Il primo degli incontri in programma sarà contro la Polonia venerdì 5 aprile all’Arena Lublin di Lublino. Sono 6 i precedenti con le polacche e tutti favorevoli alle nostre portacolori. Quattro giorni dopo le ragazze di Bertolini affronteranno la Repubblica d’Irlanda allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia. Anche nel caso delle irlandesi, le italiane vantano uno storico positivo: 5 vittorie e un pareggio.

Due match importanti, come detto, per provare alcune soluzioni in campo e dare l’occasione ad alcuni volti nuovi di mettersi in luce e confermare le buone cose viste in campionato. Il CT non vuol lasciar nulla al caso anche perché in Francia l’obiettivo è quello di ben figurare e non di recitare il ruolo di comparsa.

