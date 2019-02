Calcio, Europa League 2019: andata sedicesimi di finale. Il Napoli riparte da Zurigo con gli ottavi nel mirino

Sfida delicata quella che attende il Napoli di Carlo Ancelotti nella giornata di domani. La formazione partenopea scenderà in campo a Zurigo, in Svizzera, per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. Dopo la beffarda eliminazione dalla Champions nonostante un girone eliminatorio di altissimo livello, Lorenzo Insigne e compagni cominciano la loro avventura nella seconda competizione europea con concrete ambizioni di arrivare fino in fondo. Sorteggio piuttosto benevolo nei confronti degli uomini di Ancelotti: la compagine svizzera ha infatti chiuso in seconda posizione il raggruppamento alle spalle del Bayer 04 Leverkusen e sulla carta non dovrebbe rappresentare un pericolo per il Napoli.

La formazione partenopea è reduce da una serie di risultati non propriamente soddisfacenti. In Coppa Italia è infatti arrivata l’eliminazione contro il Milan, mentre in campionato gli azzurri hanno raccolto due pareggi nelle ultime tre partite, rallentando la propria corsa all’inseguimento della Juventus. L’Europa League rappresenta per la società di Aurelio De Laurentiis un banco di prova importante per dimostrare di aver compiuto quel salto di qualità voluto con l’arrivo di Ancelotti e per non chiudere un’altra stagione senza trofei. La concorrenza non mancherà, ma il Napoli dovrà affrontare un impegno per volta cominciando proprio dalla sfida di domani a Zurigo.

Il pericolo principale per la squadra italiana sarà quello di sottovalutare l’impegno e di non scendere in campo con la giusta concentrazione. La formazione elvetica non sta brillando nel campionato nazionale, dove al momento è in quarta posizione, ma la scorsa stagione ha conquistato la Coppa di Svizzera. Tra gli uomini di Ludovic Magnin, che ha preso in mano quest’anno la panchina dello Zurigo dopo averne guidato la squadra Under21 per tre stagioni, la difesa partenopea dovrà curare maggiormente l’attaccante nigeriano Stephen Odey e il centrocampista kosovaro Benjamin Kololli, rispettivamente autori di sette e sei reti in campionato.

Nessun precedente in competizioni riconosciute dalla UEFA tra le due formazioni. Nella sua storia lo Zurigo ha partecipato diverse volte all’Europa League ma non aveva mai raggiunto la fase ad eliminazione diretta. Il Napoli invece vanta come miglior risultato la semifinale della stagione 2014-2015, ma in ben quattro occasioni è stato eliminato ai sedicesimi di finale (l’ultima lo scorso anno contro il Lipsia). Gli uomini di Ancelotti andranno a caccia di una vittoria per provare a mettere al sicuro la qualificazione in vista della partita di ritorno.

