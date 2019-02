Calcio a 5, amichevole Romania-Italia 0-2: buona la prima per Alessio Musti, decidono Romano e un’autorete di Stoica

Buona la prima per Alessio Musti. L’Italia di calcio a 5 ha iniziato bene il proprio percorso sotto la gestione del nuovo tecnico, sconfiggendo la Romania 2-0 a Piatra Neamț nella prima delle due amichevoli in programma in terra rumena. Gli azzurri si sono imposti alla Sala Polivalentă grazie alle reti di Sergio Romano al 4’04” del secondo tempo e ad un’autorete di Dumitru Stoica al 6’27” della ripresa. Una prova convincente quella offerta dai nostri portacolori, specie nella seconda frazione, al cospetto di una formazione da non sottovalutare, capace di battere la Spagna nelle precedenti apparizioni.

Musti parte con il neo-capitano Ercolessi, De Luca, Merlim e De Oliveira in quintetto base davanti a Mammarella. La Romania risponde con Tonița, Mancha, Ique, Stoica e Ferreira. La compagine italiana parte un po’ a rilento, subendo le iniziative dei padroni di casa, ma poi è Cavinato a mettersi in evidenza e a spaventare in più di una circostanza il portiere rumeno. Sempre da un’invenzione dell’italo-brasiliano arriva una chance in chiusura del primo periodo per Azzoni, non puntuale all’appuntamento con il gol. Nella ripresa la pressione esercitata dagli azzurri porta alla splendida rete di Romano che al 4’04” trafigge Tonița. 2′ più tardi, su una conclusione molto pericolosa di De Oliveira, c’è la sfortunata deviazione di Stoica che vale il raddoppio nostrano. Un uno-due devastante per gli uomini del CT Lupu che faticano a trovare un pertugio nell’organizzata retroguardia italiana. Nello stesso tempo i nostri portacolori provano a rimpinguare il punteggio ma il diagonale di Cesaroni termina di poco a lato nelle ultime battute. Finisce dunque 2-0 e Musti ha diverse ragioni per cui essere soddisfatto. Si replica domani, alle ore 17.00, sempre alla Sala Polivalentă di Piatra Neamț.

