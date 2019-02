Bob a 2, Coppa del Mondo Calgary 2019: Francesco Friedrich chiude la stagione perfetta e fa 8 su 8!

Francesco Friedrich riscrive la storia e vince anche la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di bob 2019 che si è disputata a Calgary (Canada) chiudendo la sua annata con otto vittorie in altrettanti appuntamenti. Il tedesco centra, dunque, la sua seconda Sfera di Cristallo nel bob a 2 vincendo anche sulla pista delle Olimpiadi del 1988 con una ennesima prova di spessore. Francesco Friedrich ha fatto segnare i migliori tempi in entrambe le discese (55.47 nella prima manche, 55.37 nella seconda) superando anche le temperature polari odierne (attorno ai -15°). Alle sue spalle, di un soffio, il padrone di casa Justin Kripps, che si ferma a soli 9 centesimi, mentre completa il podio Johannes Lochner a 23.

Quarta posizione per il sud-coreano Yunjong Won a 36 centesimi, quinta per Nico Walther a 44. sesta per il lettone Oskars Kibermanis a 53, settima per il canadese Nicholas Poloniato a 69, ottava per il francese Romain Heinrich a 84, nona per l’elvetico Michael Vogt a 91, mentre è decimo il polacco Mateusz Luty a 96.

In classifica generale, quindi, percorso netto per Francesco Friedrich che completa la sua annata a quota 1800 punti, davanti ad Oskars Kibermanis a 1564 e Nico Walther a 1232. Gli atleti, a questo punto, rimarranno in Canada per prepararsi ai Mondiali di Whistler che scatteranno nella prossima settimana.

CLASSIFICA FINALE COPPA DEL MONDO DI BOB 2018-2019

1 FRANCESCO FRIEDRICH GER 1800 PUNTI

2 OSKARS KIBERMANIS LET 1564

3 NICO WALTHER GER 1232

4 DOMINIK DVORAK CZE 1152

5 YUNJONG WON KOR 1140

6 ROMAIN HEINRICH FRA 1058

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Francesco Friedrich credit IBSF Viesturs Lācis